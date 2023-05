Mehr als zwei Wochen vermisst 16-Jährige aus Wesseling nach Hause zurückgekehrt

Das seit mehr als zwei Wochen vermisste 16-jährige Mädchen aus Wesseling ist am Freitagabend wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt. Das teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Das Mädchen war am 19. April nicht von der Schule in Wesseling nach Hause gekommen. Noch am Donnerstag hatten die Ermittler die Suche nach der 16-Jährigen intensiviert und nach Zeugenhinweisen mit einer Hundertschaft unter anderem ein Waldgebiet und ein Gebäude in Hürth (Rhein-Erft-Kreis) durchsucht.