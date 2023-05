35-jähriger Vater schwer verletzt Polizei Aachen fahndet nach flüchtigem Angreifer

Der Vorfall ereignete sich laut Polizeiangaben in der Joseph-von-Görres-Straße, im Bereich des Kiosks ,ALMAS', zwischen der Aral-Tankstelle und der Einmündung Peliserkerstraße. In einer Presseerklärung teilte die Staatsanwaltschaft am Samstag mit, dass das Tatgeschehen als „versuchtes Tötungsdelikt“ gewertet wird. Die Staatsanwaltschaft veröffentlichte Screenshots der Videoaufzeichnung eines Kioskes, die den mutmaßlichen Täter zeigen.