Landesweiter Probealarm : Fast 5600 Sirenen sollen heute in NRW heulen

Fast 5600 Sirenen sollen heute in NRW heulen

Düsseldorf Um 11 Uhr sollen an diesem Donnerstag landesweit fast 5600 Sirenen heulen. Dann heißt es: Ruhe bewahren, denn es handelt sich nur um einen Probealarm.

