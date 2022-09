Landesweiter Warntag : Kreis Viersen testet am Donnerstag die Sirenen

Kreis Viersen Landesweit werden am Donnerstag, 8. September, um 11 Uhr in Nordrhein-Westfalen die Sirenen zur Probe ausgelöst. Das teilte der Kreis Viersen mit.

Der Probealarm am Warntag beginn um 11 Uhr mit einem einminütigen Dauerton. Dieser bedeutet im Ernstfall Entwarnung und soll am Warntag darauf hinweisen, dass eine Sirenenprobe folgt. Daran schließt sich eine fünfminütige Pause an. Um 11.06 Uhr ist ein einminütiger, zügig auf- und abschwellender Heulton zu hören. Dabei handelt es sich um ein Warnsignal, genannt „Warnung der Bevölkerung“. Im Ernstfall bedeutet dies für die Bevölkerung: Ruhe bewahren, Fenster und Türen schließen, Schutz suchen, Radio einschalten und auf weitere Informationen warten. Nach einer weiteren Pause von fünf Minuten gibt es um 11.12 Uhr wieder Entwarnung (einminütiger Dauerton), um den Abschluss des Tests zu signalisieren. Die Warn-Apps Nina (Notfall-Informations-und Nachrichten-App des Bundes) und Katwarn werden begleitend zum Sirenenprobealarm eine Warnmeldung per Push-Benachrichtigung herausgeben.