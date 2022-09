Von Altenahr nach Salzgitter : Bei Flut gestrandete Bahn mit Schwerlastern abtransportiert

Altenahr​ Eine bei der Flut im Ahrtal gestrandete Regionalbahn wurde in der Nacht zum Mittwoch mit drei Schwerlastern abtransportiert. Von Meckenheim in NRW soll sie am Freitag weiter in eine Werkstatt in Niedersachsen geschleppt werden.

Die Regionalbahn war bei der Flut zunächst im Ortsteil Kreuzberg eingeschlossen gewesen, dann wurde sie nach Ahrbrück geschleppt, so ein Sprecher der Bahn in Berlin.

Nach Meckenheim musste die Bahn wegen der defekten Gleise zunächst mit Schwerlastern weitertransportiert werden. Auch die Fahrt von dort in die Werkstatt in Salzgitter kann die Bahn nicht mehr alleine absolvieren, sie müsse geschleppt werden, sagte der Bahnsprecher.

(toc/dpa)