Mögliche Erkenntnisse über Täter und Motiv : Tödliche Attacke bei CSD in Münster wird Thema im Innenausschuss

Tödliche Attacke bei CSD in Münster wird Thema im Innenausschuss

Düsseldorf Der tödliche Angriff auf einen Transmann beim CSD in Münster wird Thema im Landtag. Auf die Tagesordnung wurde das Thema von der SPD -Fraktion gesetzt.

Der tödliche Angriff beim Christopher-Street-Day in Münster wird an diesem Donnerstag (13.30 Uhr) Thema im Landtag. Die SPD-Fraktion hat das Thema auf die Tagesordnung des Innenausschusses gesetzt. Ein mehrfach vorbestrafter 20-Jähriger soll einem 25-jährigen Transmann einen so schweren Fausthieb verpasst haben, dass dieser auf dem Boden aufschlug, sich ein schweres Schädel-Hirn-Trauma zuzog und einige Tage später starb.