Verdächtiger Rucksack an Bahnhof : Entschärfer ordnen großflächige Räumung an – Schüler filmten betenden Mann vor Schule

Amokalarm an Siegburger Realschule – Großfahndung der Polizei

Update Siegburg Großeinsatz in Siegburg: Am Schulzentrum Neuenhof wurde Amokalarm ausgelöst. Die Polizei fahndet nach einem verdächtigen Jugendlichen, Zeugen berichten von zwei Schüssen und sollen einen Mann dabei beobachtet haben, wie er eine Tasche unter ein Auto schob.

Nach dem Amokalarm an einer Siegburger Realschule hat die Polizei die Durchsuchung des Gebäudes beendet. Der Einsatz dort sei abgeschlossen, alle Schülerinnen und Schüler würden ihren Eltern übergeben, teilte die Polizei auf Twitter mit.

Noch während der Großeinsatz am Schulzentrum lief, gab es einen weiteren Einsatz am Siegburger Berufskolleg. Ob beide Einsätze im Zusammenhang stehen, ist noch unklar. Der Einsatz am Berufskolleg war am Nachmittag gegen 16.30 Uhr noch nicht beendet.

Schüler aus einem Berufskolleg, das einen Kilometer entfernt ist von der Realschule, sollen einen Mann beobachtet haben, der vor der Schule gebetet hat und dann einen verdächtigen Gegenstand unter ein Auto geschoben haben soll. Schüler sollen den Vorgang gefilmt haben. Die Polizei hat den Bereich um das Auto abgesperrt. Was in der Tasche ist, steht noch nicht fest. „Bislang gehen wir weiter von einem Tatverdächtigen aus. Den haben wir in der Polizeiwache Siegburg zur Vernehmung. Er sieht dem Mann, der die Tasche unter das Auto geschoben hat, ähnlich“, heißt es aus Sicherheitskreisen.

Für die Zeit der Untersuchung auf dem Parkplatz des Berufskollegs wurde im Umkreis von 400 Metern alles geräumt, darunter auch Wohn- und Geschäftsräume, twitterte die Polizei. Auch der nahe gelegene Siegburger Bahnhof und ein Streckenabschnitt der Bahn wurden gesperrt. Der Zugverkehr wurde vorübergehend eingestellt. Es kam zu Verspätungen und Zugausfällen im Regionalverkehr. Auch der Fernverkehr auf der Schnellfahrstrecke zwischen Frankfurt und Köln war betroffen. Züge mussten laut Deutscher Bahn weiträumig umgeleitet werden und konnten nicht in Siegburg/Bonn, Montabaur und Limburg-Süd halten. Es kam zu Verspätungen.

An der Alexander-von-Humboldt-Realschule und der angrenzenden Gesamtschule am Schulzentrum Neuenhof in Siegburg ist die Polizei dagegen schon seit dem Morgen im Großeinsatz. Am Vormittag wurde Amokalarm ausgelöst. Wie die Polizei unserer Redaktion bestätigte, wurde eine Person mit einer Waffe gesichtet. Ersten Informationen zufolge wurden auch Patronenhülsen vor Ort gefunden. Die Polizei sprach zunächst ebenfalls von „gefundener Munition“, nahm diese Information im Laufe des Einsatzes aber wieder zurück. Bislang gibt es keine Berichte über Verletzte.

Die Polizei ist mit Spezialkräften im Einsatz, auch zwei Hubschrauber kreisen über dem Schulzentrum und dem angrenzenden Gebiet. Gegen 11.40 Uhr wurde ein Jugendlicher von den Beamten überwältigt und vorläufig festgenommen.

„Die Person, die vorläufig festgenommen worden ist, wird derzeit in der Wache vernommen. Es scheint derzeit so zu sein, dass es sich bei den Schüssen, die zu hören waren, um Knallkörper gehandelt hat. Jedenfalls wurden an der Stelle, wo eine Zeugin das beobachtet haben will, entsprechende Überreste von Knallkörpern gefunden“, hieß es aus Sicherheitskreisen.

Eine weitere Person ist nach Angaben der Polizei flüchtig. Dabei soll es sich um einen blonden, etwa 1,60 Meter großen und etwa 16 bis 17 Jahre alten Jugendlichen handeln. Der Gesuchte soll bei der Festnahme des anderen Jugendlichen in Richtung Kaufland geflüchtet sein. Die Fahndung nach ihm läuft.

Wie die Schulleiterin der Realschule, Iris Gust, unserer Redaktion mitteilte, sei am Vormittag von einem benachbarten Werksgelände aus eine dunkel gekleidete Person an den Fahrradständern der Schule gesichtet worden. Dabei soll die Person auch einen dunklen Gegenstand in der Hand gehalten haben, der sich als Waffe herausstellte. Die Schulleitung wurde informiert und löste den Amokalarm aus. In dieser Zeit sollen dann auch zwei Schüsse am Gebäude abgegeben worden sein. Eine Zeugin berichtete der Polizei, dass eine vermummte Person mit einer Langwaffe in die Luft geschossen haben soll.

Die Polizei sprach zunächst vor Ort ebenfalls von Schüssen, korrigierte die Aussage dann aber hin zu „Knallgeräuschen“. Nach Angaben der Polizei wurden auf dem durchsuchten Gelände Reste von gezündetem Feuerwerk gefunden. Im Einsatz sind Spezialkräfte aus Köln und Düsseldorf, außerdem mehr als 40 Streifenbeamte aus der Region.

Schüler aus Klassen, die sich im Erdgeschoss befinden, sollen sich über die Fenster in Sicherheit gebracht haben. Die Schüler in den oberen Etagen schlossen sich in den Klassenräumen ein und warteten darauf, von den Polizisten nach draußen geführt zu werden. Die Schule wurde von Spezialkräften durchsucht, die Fahndung nach der flüchtigen Person läuft. „Zurzeit hat die Polizei keine Erkenntnisse, dass die durch Zeugen gesehene Person in die Schule gegangen ist.“ Nachdem die Schule durchsucht wurde, brachten Spezialkräfte die Schüler in die angrenzende Turnhalle. Dort können seit 13.15 Uhr auch die Eltern der Kinder hingehen. Polizei und Notfallseelsorger stehen für die Betreuung bereit.

In der benachbarten Gesamtschule waren heute weniger Schüler als üblich im Gebäude, da dort heute ein Beratungstag stattfindet. Siegburgs Bürgermeister Stefan Rosemann (SPD) unterbrach einen auswärtigen Termin und machte sich auf den Weg nach Siegburg.

