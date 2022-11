Vorfall in Bonn : Bundespolizei bringt Seniorin sicher nach Hause

Das Wappen der Bundespolizei (Symbolbild). Foto: dpa/Boris Roessler

Bonn Am Dienstagabend hat eine 80-Jährige am Bonner Hauptbahnhof die Bundespolizei um Hilfe gebeten. Die an Demenz erkrankte Seniorin hatte vergessen, wo sie wohnt.

Wie die Polizei mitteilte, versuchte die 80-Jährige gegen 20.15 Uhr eigenständig den Weg nach Hause zu finden. Leider erfolglos. Am Bonner Hauptbahnhof halfen Einsatzkräfte der Bundespolizei der an Demenz erkrankten Frau ohne Jacke, Geld und Hausschlüssel.

Die Polizei hatte ermittelt, dass die Frau nicht mehr an ihrer Meldeadresse in Bornheim, sondern in einem Seniorenheim in Bonn wohnte, den Umzug aber aufgrund ihrer Demenz vergessen hatte. Die Einsatzkräfte nahmen die Frau zum Schutz in Gewahrsam und brachten sie anschließend wohlbehalten in ihr neues Zuhause zurück.

