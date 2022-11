Erschossener 16-Jähriger in Dortmund : Tonspur untersucht – Schuss fiel unmittelbar nach Tasereinsatz

Erschossener 16-Jähriger in Dortmund

Düsseldorf Im Fall um die tödlichen Polizeischüsse in Dortmund, bei dem ein 16-Jähriger im August ums Leben gekommen ist, gibt es neue Erkenntnisse. Grundlage ist die Untersuchung einer Tonspur.

Am 8. August hatte ein Zeuge den Notruf der Polizei gerufen und war in der Leitung geblieben. So entstand ein Mitschnitt eines Teils des Einsatzes. Das Bundeskriminalamt (BKA) hat laut Justizministerium die Tonspur untersucht. „Verwertbare Sprachgeräusche“ der beteiligten Polizisten habe man nicht heraushören können.