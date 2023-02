Quälende Fragen nach Zugunglück „Es ist etwas Schlimmes passiert, aber was genau, wissen wir nicht“

Niedergerissene Absperrbänder an einem Bahnübergang. Einige Hundert Meter weiter stehen am Freitag zwei Polizeibeamte mitten auf den Gleisen in Warnwesten. Daneben eine abgestellte Lok mit Anhängern auf der Höhe Recklinghausen-Ost. Der Güterzug hatte am Donnerstagabend zwei Kinder erfasst. Schnell gab es die schockierende Gewissheit: Für einen Zehnjährigen kam jede Hilfe zu spät. Der andere, ein Neunjähriger, wurde am Abend noch operiert. Am Freitagmorgen gab es ein erstes ganz vorsichtiges Aufatmen: Der Junge schwebt nicht in akuter Lebensgefahr.