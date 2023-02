Zwischenfall in Unna Mann mit Messer im Regionalexpress festgenommen

Zuvor sei ein 27-Jähriger aus dem Kosovo mit einem 45-jährigen Deutschen in Streit geraten. Der Ältere habe dann plötzlich das Messer gezückt. Zufällig anwesende 20 und 22 Jahre alte Polizeianwärter hätten eingegriffen und den Mann überwältigt. Dabei sei der Verdächtige leicht verletzt worden, berichtete ein Polizeisprecher in Unna. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und werde dort bewacht.