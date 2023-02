Besuch in der JVA Willich Ein Bandenboss packt aus

Das Gespräch mit Rodriguez-Santos findet in der Justizvollzugsanstalt Willich statt, in einem Besuchsraum für Familien. In das etwas freundlicher gestaltete Ambiente mit bunten Möbeln fügt sich der Spanier perfekt ein. Er wirkt aufgeräumt, freundlich, zugewandt, lächelt viel, lacht gerne. Niemand würde diesen jungen Mann, der mit Vollbart, Kurzhaarschnitt und Brille eher wie ein Student wirkt, für den Schwerverbrecher halten, der er tatsächlich ist. Oder war, wenn man ihm glaubt. „Ich habe Fehler gemacht, deshalb bin ich kein schlechter Mensch“, sagt er. „Ich bin nur einen falschen Weg gegangen.“ Ein Weg, der schon in seiner Kindheit in Santo Domingo in der Dominikanischen Republik begann und dann, mit sechs Jahren, nach Marl führte, wo er in den Dunstkreis arabischer Clans geriet. Aus dem Kleinkriminellen wurde ein kühl kalkulierender Gangster, der sich an die großen Sachen heranwagte.