Auch Schulkinder betroffen : Knapp 20 Verletzte nach Unfall mit Linienbus in Paderborn

Paderborn Knapp 20 Menschen sind am Freitag bei einem Unfall in Paderborn verletzt worden, darunter mehrere Schulkinder. Ein Auto war frontal gegen einen Linienbus gefahren.

Bei einem Unfall mit einem Linienbus in Paderborn sind am Freitag knapp 20 Menschen verletzt worden. Unter den Verletzten befanden sich mehrere Schulkinder, wie die Polizei in der nordrhein-westfälischen Stadt mitteilte. Ein Auto war demnach an einer Kreuzung auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal gegen den mit 40 Menschen besetzten Bus geprallt.