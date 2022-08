Versehentlich eingeschlossen : Polizei befreit Baby mit Nothammer aus Auto

Mit einem Nothammer hat die Polizei in Hövelhof ein Baby aus einem Auto befreit (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Hövelhof Den Notruf betätigte eine 33-jährige Mutter am Dienstag in Hövelhof bei Paderborn. Sie hatte ihr zwei Monate altes Baby versehentlich in ihrem Auto eingeschlossen.

Polizisten haben in Hövelhof bei Paderborn ein zwei Monate altes Baby aus einem verschlossenen Auto befreit. Die Mutter (33) hatte das Kind versehentlich eingeschlossen und die Autoschlüssel im Wagen vergessen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Aus Angst um ihr Kind habe sie die Polizei über Notruf alarmiert. Mit einem Nothammer habe ein Polizist vorsichtig die Fahrertürscheibe eingeschlagen, um das Baby nicht zu verletzen. Vorsichtshalber sei noch der Rettungsdienst hinzugezogen worden.

(toc/dpa)