Open-Air-Konzerte am Baldeneysee : Diese Stars treten am Strandbad Seaside Beach in Essen auf

Diese Stars treten am Strandbad Seaside Beach in Essen auf

Essen Das Strandbad Seaside Beach in Essen bietet Besuchern sowohl Erholung als auch Action und verschiedene Events. Diesen Sommer gehören mehrere Konzerte mit echten Top-Acts zu den Highlights. Alles, was Sie über die Aufritte wissen müssen.

Egal, ob schwimmen, Beach-Volleyball, Minigolf, Windsurfing, Stand-up-Paddling, Kanutouren, grillen oder klettern - der Seaside Beach in Essen bietet Erholung und Action zugleich. Außerdem gibt es eine Konzertbühne, auf der in der Vergangenheit bereits zahlreiche Stars aufgetreten sind. Darunter Mark Forster, Casper, Marteria oder die Fantastischen Vier. Durch die Corona-Pandemie wurde es ruhig auf der Bühne. Diesen Monat werden aber viele Konzerte nachgeholt und Besucher können sich auf Top-Acts freuen. Alles, was Sie zu den Auftritten am Baldeneysee wissen müssen.