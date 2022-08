Bus und Müllfahrzeug kollidieren : Zehn Verletzte nach Unfall in Monheim

An der Hegelstraße sind am Mittwochvormittag ein Bus und ein Müllfahrzeug der Awista zusammen gestoßen. Foto: Stadt Monheim/Feuerwehr Monheim

Monheim An der Kreuzung Hegelstraße stießen am Mittwoch ein Bus und ein Müllwagen zusammen.

An der Kreuzung Hegelstraße/Geschwister-Scholl-Straße ist es am Mittwochvormittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus der Rheinbahn und einem Müllfahrzeug der Awista gekommen, bei dem zehn Personen verletzt wurden – zwei davon nach bisheriger Erkenntnis schwer, teilte die Pressestelle der Polizei in Mettmann am Nachmittag mit. Der Linienbus, so die Polizei weiter, hätte nach bisherigen Ermittlungen an der Kreuzung Vorfahrt gehabt.