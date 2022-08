Bauarbeiten am Breitscheider Kreuz : A52 in Richtung Düsseldorf ab Freitag gesperrt

Die A52 wird über das Wochenende am Breitscheider Kreuz in Richtung Düsseldorf voll gesperrt (Archivbild). Foto: Carsten Pfarr

Breitscheider Kreuz Autofahrer, die am Wochenende auf der A52 in Richtung Düsseldorf unterwegs sind, müssen Geduld mitbringen: Die Autobahn wird am Breitscheider Kreuz wegen Bauarbeiten gesperrt.

Die Autobahn 52 zwischen Essen und Düsseldorf wird wegen Bauarbeiten am Breitscheider Kreuz am Freitagabend ab 20 Uhr in Richtung Düsseldorf voll gesperrt. Die Fahrbahn bekommt eine neue Asphaltdecke. Die Sperrung dauert bis Montagmorgen.

