Lebensmittelhandwerk stirbt aus : Bäcker und Metzger in NRW ringen um ihre Existenz

Traditionelle Bäcker leiden besonders unter dem russischen Angriffskrieg, der Inflation und dem Fachkräftemangel. Foto: dpa-tmn/Daniel Karmann

Wachtberg/Dortmund Traditionelle Bäcker und Fleischer spüren die Auswirkungen der Krisen dieser Welt besonders stark. Allein in diesem Jahr haben schon 119 Metzgereien in NRW ihre Türen geschlossen. Was den Traditionsbetrieben besonders zu schaffen macht.