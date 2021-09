Klagen von Hinterbliebenen : NRW-Gericht verhandelt über Schadenersatz nach Germanwings-Absturz

Trümmer der Germanwings-Maschine A320-211 liegen an der Absturzstelle in der Nähe von Le Vernet in den französischen Alpen. Foto: dpa/Sebastien Nogier

Hamm Drei Angehörige von Todesopfern des abgestürzten Flugs 2015 fordern von der Fluggesellschaft Schmerzensgeld. Ihre Klagen waren in erster Instanz abgewiesen worden, jetzt geht es ins Berufungsverfahren.

Das Oberlandesgericht (OLG) im westfälischen Hamm verhandelt am 14. September in einem Berufungsverfahren über zusätzliche Schmerzensgeldforderungen von Hinterbliebenen des Germanwings-Absturzes im Jahr 2015. Das Landgericht Essen hatte in der ersten Instanz im Juli 2020 die Klage von acht Angehörigen gegen die Lufthansa als Germanwings-Mutter abgewiesen. Im Berufungsverfahren klagen nun noch drei Angehörige.

Am 24. März 2015 hatte den Ermittlungen zufolge der früher unter Depressionen leidende Co-Pilot das Flugzeug in den französischen Alpen absichtlich gegen einen Berg gesteuert. Dabei kamen alle 150 Insassen ums Leben, darunter auch 16 Schüler und zwei Lehrer eines Gymnasiums aus Haltern am See am nördlichen Rand des Ruhrgebiets.