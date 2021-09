Von Freitagabend bis Montag : A3 wird zwischen den Kreuzen Kaiserberg und Oberhausen-West gesperrt

Duisburg Eine Vollsperrung der A3 dürfte am Wochenende für einige Probleme sorgen. Zwischen den Autobahnkreuzen Kaiserberg und Oberhausen West wird die Strecke in Fahrtrichtung Oberhausen vorübergehend stillgelegt. Grund ist unter anderem eine Brückenprüfung.

Die vielbefahrene Autobahn A3 wird an diesem Wochenende zwischen den Autobahnkreuzen Oberhausen-West und Kaiserberg in Fahrtrichtung Oberhausen voll gesperrt. Die Sperrung gelte von Freitagabend um 20 Uhr bis Montagmorgen um 5 Uhr, kündigte die Autobahn GmbH Rheinland an.