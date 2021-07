Vater starb vor ihrer Geburt : Dreijährige verklagt Versicherung auf Hinterbliebenengeld

Augsburg Nach dem Unfalltod seines Vaters klagt ein dreijähriges Mädchen auf Hinterbliebenengeld einer Versicherung. Das Besondere an dem Prozess ist, dass der Mann schon vor der Geburt der Tochter bei einem Verkehrsunfall starb.

Die Versicherung will dem Kind deshalb kein Geld zahlen, weil es dem Mädchen an dem vom Gesetz geforderten „besonderen persönlichen Näheverhältnis“ zum Getöteten fehle. Vor der Zweigstelle des Münchner Oberlandesgerichtes in Augsburg wurde dies bei der Verhandlung am Donnerstag kontrovers diskutiert. Zu einer Einigung der Parteien kam es aber nicht.