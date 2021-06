Umstrittener Unkrautvernichter : Neue Glyphosat-Klage gegen Bayer in den USA eingereicht

Neue Glyphosat-Klage gegen Bayer in den USA eingereicht

Behälter mit Roundup, einem Unkrautvernichter von Monsanto, stehen in einem Regal in einem Baumarkt. Foto: dpa/Haven Daley

Frankfurt am Main Nach langer Pause klagt nun wieder ein Mann aus den USA wegen des Unkrautvernichters Glyphosat gegen Bayer. Er macht das Mittel für seine Krebserkrankung verantwortlich. Bislang hat Bayer drei Glyphosat-Prozesse in erster Instanz verloren - mit millionenschweren Schadenersatzzahlungen.

Gegen Bayer ist in den USA nach langer Pause wieder eine Klage wegen des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat vor Gericht eingereicht worden. Der Kläger Michael Langford macht die jahrzehntelange Verwendung des glyphosathaltigen Bayer-Herbizids Roundup für seine Krebserkrankung verantwortlich, wie seine Anwälte am Montag mitteilten. 2007 wurde bei dem Mann aus Kalifornien demnach Non-Hodgkin-Lymphom diagnostiziert, später entwickelte er weitere Krebsarten. Die Klage wurde bei einem kalifornischen Gericht in San Franciso eingereicht, ein Gerichtstermin steht noch nicht fest.