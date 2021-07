Abgasskandal : BGH stärkt Diesel-Klägern in Verjährungsfragen den Rücken

Karlsruhe/Berlin Vom Abgasskandal betroffene Autokäufer haben grundsätzlich Anspruch auf Schadenersatz von VW. Aber beim Klagen sind Fristen einzuhalten. Rund 20.000 Fälle stehen deshalb noch auf der Kippe. Verbraucherschützer begrüßen das Urteil.

Laut VW laufen noch ungefähr 20.000 Verfahren, in denen erst 2019 oder noch später geklagt wurde. Und oft ist vor Gericht umstritten, was die Klägerin oder der Kläger 2015 schon wusste.

Auch in dem Fall aus Sachsen-Anhalt, der jetzt in Karlsruhe entschieden wurde, hatte der Diesel-Käufer erst 2019 geklagt. Das Oberlandesgericht (OLG) Naumburg hatte die Klage für verjährt erklärt: Im vierten Quartal 2015 seien alle wesentlichen Informationen an die Öffentlichkeit gelangt.

Deutschlands oberster Verbraucherschützer Klaus Müller begrüßte die Entscheidung des BGH: „Mit diesem Urteil stärkt der Bundesgerichtshof das Instrument der Musterfeststellungklage und schafft Klarheit für Verbraucherinnen und Verbraucher – über den Einzelfall hinaus“, sagte er. „Die Musterfeststellungsklage soll Verbrauchern ein einfaches Instrument zur Verjährungshemmung an die Hand geben. Dazu trägt das Urteil des Bundesgerichtshofs bei“, so Müller. Die Vorinstanz habe verlangt, dass neben der Klageerhebung durch einen Verband auch die individuelle Anmeldung durch die Verbraucher zum Klageregister im nicht-verjährten Zeitraum erfolgen müsse. „Es ist erfreulich, dass sich der BGH dieser Auffassung des Oberlandesgerichts Naumburg nicht angeschlossen hat. So ist gewährleistet, dass Verbraucher genug Zeit für die Entscheidung haben, sich einer Musterfeststellungsklage anzuschließen“, sagte Müller. „Auch dem Vorwurf von Volkswagen und einigen Gerichten, die Verbraucher hätten sich ausschließlich zur Verjährungshemmung angemeldet und damit rechtsmissbräuchlich gehandelt, ist der Bundesgerichtshof mit begrüßenswerter Klarheit entgegengetreten“, so der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbandes (vzbv).