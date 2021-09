Polizei sucht Zeugen in Düsseldorf-Benrath : Jugendliche beleidigen und schlagen Mann mit Regenbogenmaske

Düsseldorf Mehrere Jugendliche haben in Düsseldorf-Benrath einen Mann erst beleidigt und dann angegriffen – offenbar weil er einen Mund-Nase-Schutz in Regenbogenfarben trug. Die Täter sind flüchtig, die Polizei sucht Zeugen.

Laut Polizei war der Mann am Donnerstag (2.9.2021) gegen 11 Uhr zu Fuß auf der Erich-Müller-Straße unterwegs, als ihm die Jugendlichen an der Kreuzung Weststraße entgegenkamen. Mutmaßlich aufgrund seines Mund-Nasen-Schutzes in Regenbogenfarben kam es dann zu Beleidigungen und einem kurzen Wortwechsel, der schließlich in einen körperlichen Angriff durch die Minderjährigen mündete. Die Regenbogenfarben gelten weltweit als Symbol von Schwulen, Lesben, Bi- und Transsexuellen.