Rocker-Mord von 2014 : Hauptverdächtiger verhöhnt Ermittler nach Razzia in NRW über Instagram

Foto: Christoph Reichwein (crei) 9 Bilder SEK durchsucht Räume der Hells Angles

Mönchengladbach/Duisburg Der Hauptverdächtige im Fall des ermordeten und zerstückelten Rockers hält sich nach Erkenntnissen der Ermittler im Iran auf. In seiner jüngsten Instagram-Story macht er sich über die Fahnder lustig.

Eine Polizeisprecherin bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Freitag auf Anfrage, dass man den 33-Jährigen im Iran vermute. Ramin Y. hat demnach auch die iranische Staatsbürgerschaft und soll sich schon vor geraumer Zeit ins Ausland abgesetzt haben. Auch seine Social-Media-Kanäle verfolge man, teilte die Polizei mit. Der Mann wird mit einem internationalen Haftbefehl gesucht.

Am Freitag – Kostenpflichtiger Inhalt einen Tag nach der Großrazzia in Nordrhein-Westfalen – lud Ramin Y. schließlich auf seinem Instagram-Account mehrere Bilder und Videos hoch, in denen er sich über seine Flucht und damit indirekt über die Ermittler lustig macht.

In seiner aktuellen Umgebung scheint er sich von den deutschen Ermittlern nicht allzu bedroht zu fühlen. Kein Wunder: Haben die deutschen Behörden doch solange keine Handhabe gegen ihn, wie er sich im Ausland aufhält. Denn einige Länder – darunter der Iran – liefern nicht an Deutschland aus. Erst wenn der Rocker wieder europäischen Boden betreten sollte, könnte der internationale Haftbefehl gegen ihn vollstreckt werden.

Neben dem Mord an „Hells Angels“-Rocker Kai M. (32) im Jahr 2014 wirft die Staatsanwaltschaft Ramin Y. auch einen zweifachen versuchten Mord vor. Er soll 2013 an dem Anschlag auf einen „Bandidos“-Rocker und dessen Freundin in Oberhausen beteiligt gewesen sein.

Der Mord an Kai M., den seine Clubkameraden um Ramin Y. damals offenbar für einen V-Mann hielten, hatte 2014 für Schlagzeilen gesorgt. Angler hatten am Rhein bei Duisburg zunächst einen abgetrennten Arm und wenig später den Torso gefunden. Der Kopf der Leiche wurde erst im Mai 2020 entdeckt.

Ramin Y. stand vor Jahren schon einmal im Fokus der Ermittler. 2016 wurde er durch Spezialkräfte der Polizei in Mönchengladbach festgenommen, musste aber später aus Mangel an Beweisen wieder freigelassen werden.

Bei der groß angelegten Razzia am Donnerstag wurden in mehreren Städten Nordrhein-Westfalens – darunter Mönchengladbach, Duisburg, Leverkusen und Mülheim an der Ruhr – Wohnungen und Geschäftsräume der Hells Angels durchsucht.

Insgesamt waren rund 900 Einsatzkräfte zeitgleich im Einsatz. In Mönchengladbach kam bei der spektakulären Stürmung eines Gebäudes sogar ein Panzerfahrzeug zum Einsatz.

(dpa/dab)