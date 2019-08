Kostenpflichtiger Inhalt: Germanwings-Tragödie : Lufthansa spricht von „unauffälligem Flugverlauf“ - Angehörigen-Anwalt äußert Kritik

Die Gedenkstätte für die Germanwings-Opfer im französischen Le Vernet. Foto: dpa

Essen 200 Hinterbliebene der Germanwings-Katastrophe vor gut vier Jahren fordern von der Lufthansa mehr Schmerzensgeld. In einem Schreiben an das Landgericht Essen empört das Unternehmen nun mit einer Stellungnahme über die Geschehnisse an Bord.