Durchschnittsalter 41,4 Jahre : Münster ist die jüngste Stadt in NRW

Münster Die Gesellschaft wird älter. Doch bei einem genaueren Blick zeigen sich deutliche Unterschiede in den NRW-Städten. Universitätsstädte haben vergleichsweise junge Einwohner - allen voran Münster, gefolgt von Bonn und Köln.

Münster ist die jüngste Stadt in Nordrhein-Westfalen . Das Durchschnittsalter in der westfälischen Universitätsstadt habe voriges Jahr 41,4 betragen, teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mit. Mit 46,3 Jahren hatte der Ennepe-Ruhr-Kreis den höchsten Altersschnitt.

Nach GDV-Angaben zeigt sich die Alterung unter anderem an der Zahl der über 80-Jährigen: Ende 2020 lebten knapp 1,3 Millionen in Nordrhein-Westfalen, fast doppelt so viele wie 1990. Ihr Anteil an der NRW-Bevölkerung liegt inzwischen bei sieben Prozent. Spitzenreiter ist Mülheim an der Ruhr: Rund jeder zwölfte Einwohner der Stadt habe diese Altersgrenze bereits überschritten, teilte der GDV mit.