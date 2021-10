Bombe ist entschärft : 11.000 Essener mussten wegen Minen-Entschärfung ihre Häuser verlassen

Update Essen Eine Luftmine aus dem Zweiten Weltkrieg wurde erfolgreich entschärft. 11.000 Menschen mussten in Essen dabei evakuiert werden, 750 Kräfte von Feuerwehr, Hilfsorganisatoren und Ordnungsamt sind im Einsatz.

In Essen ist am Mittwoch eine große Luftmine aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Das teilte die Stadt am Abend auf Twitter mit. Die außergewöhnlich große Bombe mit drei Aufschlagszündern war am Dienstag bei Sondierungsarbeiten entdeckt worden. Mehr als 11.000 Menschen hatten in einem Radius von einem Kilometer rund um die Fundstelle im Stadtteil Stoppenberg ihre Wohnungen und Häuser verlassen müssen.