Beschwerde in Leipzig : Uniper und Stadt ziehen im Fall Datteln 4 vor Bundesverwaltungsgericht

Münster Der juristische Streit um den Bau des Kraftwerks läuft seit Jahren. Zuletzt hatte das Oberverwaltungsgericht in NRW den Bebauungsplan für unwirksam erklärt und keine Revision zugelassen.

Im Streit um das neugebaute Steinkohlekraftwerk Datteln 4 ziehen der Betreiber Uniper und die Stadt Datteln vor das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Nach Angaben des Unternehmens ist Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision eines Urteils des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen eingereicht worden. Eine OVG-Sprecherin bestätigte den Eingang am Mittwoch. Am Zug ist jetzt das Gericht in Leipzig. Das OVG hatte den Bebauungsplan für Datteln 4 Ende August wegen Planungsfehlern für unwirksam erklärt.