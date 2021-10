Festnahme in Essen : 22-Jährige soll ihren Freund lebensgefährlich verletzt haben

Essen Eine junge Frau in Essen steht unter Verdacht, ihren Freund mit einem Messer angegriffen zu haben. Zeugen berichteten von einem Streit des Paares vor der Tat.

Nach einem blutigen Streit eines jungen Paares in Essen ist eine 22-Jährige wegen gefährlicher Körperverletzung festgenommen worden. Sie steht im Verdacht, ihrem 25-jährigen Freund am Dienstag in einer Wohnung eine lebensgefährliche Schnittverletzung zugefügt zu haben, teilte die Polizei am Mittwoch mit.