20 Kilometer weit zu sehen : Großbrand in Hagener Lagerhalle verursacht riesige Rauchwolke

Großbrand in Hagener Lagerhalle verursacht riesige Rauchwolke

Hagen Lodernde Flammen, dichter schwarzer Qualm: Nach einem Großbrand in einer Lagerhalle mit Kunststofffässern sollen die Menschen in Hagen Türen und Fenster geschlossen halten. Die Rauchwolke war kilometerweit zu sehen.

Ein Großbrand in einer Lagerhalle mit Kunststoffbehältern in Hagen hat am Mittwoch eine weithin sichtbare dunkle Rauchwolke verursacht. Sie sei bis ins rund 20 Kilometer entfernte Lüdenscheid zu sehen gewesen, sagte ein Polizeisprecher.