Flaschenbier sehr gefragt : Brauereien in NRW befürchten Leergutmangel im Sommer

Brauereien in NRW befürchten Leergutmangel im Sommer

Leergut wird in der Verladestation der Veltins-Brauerei in Meschede-Grevenstein entladen. (Symbolbild) Foto: dpa/Rainer Jensen

Düsseldorf Immer noch gehen die Menschen deutlich weniger aus als vor der Krise. Bei privaten Feiern im Garten oder beim Fußballschauen daheim trinken die Leute dennoch weiter gerne Bier. Das könnte im Sommer zu Problemen führen.

Die Brauereien in Nordrhein-Westfalen haben dazu aufgerufen, leere Kästen und Flaschen in die Läden und Getränkemärkte zurückzubringen. „Angesichts der deutlich spürbaren Mehrverkäufe von Flaschenbier zum Frühsommer befürchten die Brauereien im Land Engpässe beim Mehrwegleergut“, sagte der Geschäftsführer des Brauereiverbandes Nordrhein-Westfalen, Heinz Linden, am Mittwoch.