Missbrauchsfall in Münster : SPD-Fraktion schickt Fragenkatalog an NRW-Innenminister Reul

SPD-Fraktion schickt Fragenkatalog an NRW-Innenminister Reul

Missbrauchsfall in Münster

Düsseldorf/Münster Viele offene Fragen und Unverständnis, warum nach den ersten Hinweisen ein Jahr lang nichts passiert sei. Die SPD-Fraktion im Landtag Düsseldorf fordert Antworten im Missbrauchsfall von Münster.

Die SPD-Fraktion im Düsseldorfer Landtag fordert im Missbrauchsfall Münster von Innenminister Herbert Reul (CDU) die Klärung von offenen Fragen. So äußerten der innenpolitische Sprecher der Fraktion, Hartmut Ganzke, am Mittwoch bei einer Pressekonferenz Unverständnis, warum in dem Fall ein Jahr vergangen sei nach einem ersten Hinweis auf den Missbrauch und der Festnahme des Hauptbeschuldigten im Mai 2020.