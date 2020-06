Angebot wird gut angenommen : Mehr Schüler im islamischen Religionsunterricht in NRW

Düsseldorf Im aktuellen Schuljahr besuchen 1300 Schüler mehr den islamischen Religionsunterricht als im Vorjahr. Seit einiger Zeit wird an einer Neuorganisation des Angebots gearbeitet, zwei Islamverbände wollen mehr Einfluss darauf nehmen.

In Nordrhein-Westfalen besuchen im aktuellen Schuljahr rund 21.600 Schülerinnen und Schüler den islamischen Religionsunterricht. Im Vergleich zum Vorjahr sei das ein Anstieg um etwa 1300 Schüler, hieß es auf Anfrage aus dem Schulministerium in Düsseldorf. Der bekenntnisorientierte Unterricht war in NRW 2012 als reguläres Schulfach eingeführt worden. Das Angebot wird laut Ministerium „sehr gut angenommen und daher noch weiter ausgebaut“. Das Fach werde an rund 260 Schulen unterrichtet.