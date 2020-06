Geringere Strafzahlungen in Aussicht : „Corona-Rabatt“ für am Bierkartell beteiligte Kölschbrauereien

Düsseldorf Die am Kartellverfahren beteiligten Brauereien Früh, Gaffel und Erzquell können möglicherweise auf eine drastische Reduzierung ihrer millionenschweren Geldbußen hoffen. Auch die Pandemie spielt bei dem Vorschlag des Kartellsenats eine Rolle.

In dem seit Jahren schwellenden Rechtsstreit um das Bierkartell können drei Kölsch-Brauereien auf eine drastische Verringerung der vom Bundeskartellamt verhängten millionenschweren Geldbußen hoffen. Das Oberlandesgericht Düsseldorf stellte den Brauereien Früh, Gaffel und Erzquell am Mittwoch in einem Verständigungsvorschlag eine Reduzierung der Bußgelder um mehr als 80 Prozent in Aussicht. Allerdings steht die Zustimmung der Prozessbeteiligten zu dem Vorschlag noch aus.