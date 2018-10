Mord in Bedburg: Neue Hinweise durch „Aktenzeichen XY“

Bedburg Im Bedburger Mordfall gibt es neue Hinweise, nachdem in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ über den rätselhaften Fall berichtet wurde. Mehrere Zuschauer hätten sich gemeldet, berichtet die Polizei.

Elf Monate nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes auf einem Parkplatz in Bedburg hat die Polizei zahlreiche neue Hinweise erhalten. Nach der Ausstrahlung des Falls in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“ am Mittwochabend seien rund 20 Anrufe von Zuschauern eingegangen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag in Köln. Ob eine heiße Spur darunter ist, sei aber noch unklar.