Wuppertal: Kind vor fahrenden Zug gezogen – Mann muss in die Psychiatrie

Urteil in Wuppertal : Kind vor fahrenden Zug gezogen – Mann muss in Psychiatrie

Der Angeklagte vor Gericht. (Archiv) Foto: Hauser/Claudia Hauser

Wuppertal Nach seinem lebensgefährlichen Sprung mit einem fremden Kind vor einen Zug in Wuppertal wird ein 24-jähriger Mann in der Psychiatrie untergebracht. Der Mann gilt als schwer schizophren.

Unter den Augen der entsetzten Eltern und der zwei Geschwister hatte der Mann aus Indien Mitte April mitten im Berufsverkehr den fünfjährigen Jungen auf dem Wuppertaler Hauptbahnhof gegriffen und war mit ihm vor einen Zug gesprungen. Bei dem Beschuldigten wurde eine Schizophrenie diagnostiziert.

Ein Gutachter zitierte den Inder, der immer wieder Stimmen und einen Geist gehört haben will, mit den Worten: "Es muss ein Opfer gebracht werden, es steht geschrieben, dass Blut fließen muss." Aus den Schilderungen ergebe sich: Das Kind habe ein Ersatz für das Opferlamm sein sollen. Dies sei ein wesentlicher Antrieb für die Tat gewesen.

Der immer wieder mit weit aufgerissenen Augen verängstigt um sich blickende Beschuldigte hatte im Prozess allerdings bestritten, sich im Gespräch mit dem Gutachter so geäußert zu haben.

Wie durch ein Wunder überlebten der Junge und der 23-Jährige die Wahnsinnstat nahezu unverletzt. Äußerlich trug der Fünfjährige nur eine Schürfwunde am Kopf davon. Das Kind werde aber von Spezialisten behandelt und werde eine Trauma-Behandlung beginnen, sagte der Richter. "Die Familie leidet weiter an den Folgen der Tat. Das haben wir auch hier gesehen." Die Mutter hatte am ersten Prozesstag aussagen wollen, war aber auf dem Gerichtsflur weinend zusammengebrochen.

Der Vater des Kindes war am Tattag ins Gleisbett gesprungen, um seinen Jungen zu retten. Der geistig verwirrte Täter, der auch in früheren Jahren schon durch zahlreiche kleinere Delikte aufgefallen war und eine Psychose-Behandlung abgelehnt hatte, habe das Kind aber so festgehalten, dass der verzweifelte Vater es ihm entreißen musste. Die Familie habe laut geschrien, berichtete ein Augenzeuge.

"Nur einem glücklichen Zufall und dem Lokführer ist es zu verdanken, dass nicht mehr passiert ist", stellte der Richter fest. Nur zwei Meter weiter hätte ein Engpass laut Staatsanwaltschaft "tödliche Verletzungen für den Jungen bedeutet".

Auch Ankläger, Nebenklage und die Verteidigung hatten gefordert, den Mann in der Psychiatrie unterzubringen. Der Beschuldigte hatte sich im Prozess ständig widersprochen, keine Einsicht in seine Tat gezeigt und jede Behandlung verweigert. "Hier sitzt ein psychiatrisch äußerst schwer kranker Mann", begründete der Richter sein Urteil. "Ein möglicher Behandlungserfolg steht in den Sternen."

(csi/dpa)