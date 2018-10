Aktenzeichen XY im Oktober 2018 - Mordfall aus Bedburg ist Thema

Bedburg Auf einem Parkplatz in Bedburg im Rhein-Erft-Kreis ist im November 2017 ein Mann mit einer Schussverletzung gefunden worden. Er starb Monate später, die Täter wurden nicht gefasst. Nun ist der Fall Thema bei „Aktenzeichen XY“.

Am kommenden Mittwoch, 24. Oktober wird der Leiter der Mordkommission "Scheibe", Polizeihauptkommissar Stefan von Borzyskowski, in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ ab 20.15 Uhr die Ermittlungen zum bislang ungeklärten Mord auf einem Parkplatz in Bedburg vorstellen. Das 46 Jahre alte Opfer war im November 2017 auf dem Parkplatz "Peringsmaar" mit einer Schussverletzung in seinem schwarzen VW Golf gefunden. Am 1. August dieses Jahres erlag er in einem Krankenhaus seinen Verletzungen.