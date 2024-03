Nach emotionalen Video von Familie Tödlicher Unfall in Wesseling bei „Aktenzeichen XY“

Parallel dazu hatte die Familie des Opfers letzte Woche einen emotionalen Videoaufruf in den sozialen Medien gestartet und eine Belohnung ausgesetzt, um den Todesfahrer zu ermitteln. In dem auf YouTube veröffentlichten Clip appellierte der Vater des Toten an den mutmaßlichen Täter, sich zu stellen. „Wir sind uns sicher, dass dich deine Tat belastet“, sagt er dort in die Kamera. „Sei kein jämmerlicher Feigling, mache reinen Tisch, stelle dich der Polizei.“ Für Hinweise, die zu dem Täter führen, setzte die Familie eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro aus.