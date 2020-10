Missbrauchskomplex mit fünf Angeklagten : Gericht legt Prozessauftakt im Missbrauchsfall Münster fest

Münster Ab dem 12. November müssen sich vier Männer und eine Frau wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern vor Gericht verantworten. Dem Haupttäter wird vorgeworfen, das Kind seiner Freundin mehrfach über das Internet zum Missbrauch angeboten und es auch selbst vergewaltigt zu haben.

Im Fall des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in Münster beginnt am 12. November der Prozess gegen fünf Angeklagte. Das teilte das Landgericht am Montag mit. Angeklagt sind demnach ein Mann und seine Mutter aus Münster sowie drei Männer aus Hannover, Staufenberg in Hessen und Schorfheide in Brandenburg. Das Gericht hat bis Februar fast 30 weitere Termine angesetzt.