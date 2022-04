Prozessauftakt in Köln : Schwimmtrainer soll Kinder sexuell missbraucht haben

Am Mittwoch beginnt in Köln der Prozess gegen einen Schwimmtrainer. Foto: David-Wolfgang Ebener

Köln Ein Schwimmtrainer soll Kinder sexuell missbraucht haben. Als Tatort gilt neben der Wohnung des Angeklagten auch ein Campingplatz in Köln. Am Mittwoch beginnt in Köln der Prozess gegen ihn.

Köln (dpa/lnw) - Am Mittwoch (9.15 Uhr) steht ein ehemaliger Schwimmtrainer wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und Schutzbefohlenen vor dem Kölner Landgericht. Konkret legt die Staatsanwaltschaft dem 38-Jährigen sieben Taten an einem Brüderpaar zwischen 2011 und 2014 zur Last. Der Angeklagte soll damals als Trainer und Jugendwart in einem Schwimmverein tätig gewesen sein.

Laut Anklage soll der Mann sexuelle Handlungen an den Kindern vorgenommen haben, aber auch von ihnen an sich vornehmen lassen haben. Als Tatort gilt neben der Wohnung des Angeklagten auch ein Campingplatz in Köln. Ferner soll es auf einem Schwimmseminar in einer Sport-Tagungsstätte zu einem Übergriff gekommen sein, wie ein Landgerichtssprecher mitteilte.

Für den Prozess sind insgesamt vier Verhandlungstage terminiert. Ein Urteil wird Anfang Mai erwartet.

(bsch/dpa)