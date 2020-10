Ärger über Kinderlärm : 76-Jähriger muss wegen Schuss auf Nachbarn ins Gefängnis

Detmold Ein Rentner aus Oerlinghausen muss für dreieinhalb Jahre hinter Gitter. Das Landgericht in Detmold sieht es als erwiesen an, dass der 76-Jährige seinem Nachbarn aus Wut über dessen spielende Kinder mit einem umgebauten Schreckschussrevolver ins Bein geschossen hatte.

Der 76-Jährige hatte sich am Tatabend bei dem Nachbarn über Kinderlärm aus dessen Wohnung beschwert und dabei die illegal scharf gemachte Waffe in Richtung seines Kopfes gehalten. Wie das Opfer im Prozess schilderte, hatte er reflexartig den 76-Jährigen zurückgestoßen. Dieser fiel und drückte am Boden sitzend mehrmals ab. Erst beim fünften Mal löste sich ein Schuss, der den Nachbarn am Oberschenkel streifte.