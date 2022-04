Prozess in Düsseldorf : Michael Wendlers Nasen-OP - Gericht hat Urteil verkündet

Düsseldorf Der Schlagersänger Michael Wendler wollte einem Düsseldorfer Schönheitschirurgen verbieten lassen, über eine durchgeführte Nasenkorrektur zu sprechen. Jetzt ist in dem Fall ein Urteil verkündet worden.

Das sei ein Verstoß gegen die ärztliche Schweigepflicht, fand Michael Wendler (bürgerlicher Name Michael Norberg). Er wollte dem Operateur entsprechende Aussagen per einstweiliger Verfügung untersagen lassen. Zu Unrecht, hatte der Anwalt des Mediziners in der mündlichen Verhandlung Ende März betont. In einer schriftlichen Mitteilung hieß es: „Mein Mandant war aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung berechtigt, sich zum Arzt-Patienten-Verhältnis zwischen ihm und Herrn Norberg zu äußern.“