In der Kinder- und Jugendarbeit : Missbrauch zu erkennen soll zur Ausbildung gehören

Der Schatten einer Spielplatz-Szene (Symbolbild). Alarmsignale, die Kinder aussenden, wenn sie sexuelle Gewalt erfahren haben, werden auch von Profis in pädagogischen Berufen oder Institutionen oft nicht verstanden. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Düsseldorf Wer mit Kindern arbeitet, soll lernen, wie er Hinweise auf Missbrauch erkennt. Die SPD-Fraktion im Landtag will dafür neue Regeln für Aus- und Weiterbildung. Es wäre eine weitere Konsequenz aus Fällen wie denen von Lügde und Bergisch-Gladbach.

Wenn Kinder erzählen, dass sie sexuellen Missbrauch erlebt haben, wird ihnen vielfach nicht geglaubt. Andere Alarmsignale, die sie senden, werden häufig nicht verstanden. Zumeist, weil sich die Menschen in ihrem Umfeld so etwas Schreckliches einfach nicht vorstellen wollen oder können. „Das machen auch Menschen, die professionell mit Kindern umgehen: diese Zeichen nicht richtig zu interpretieren, die Verhaltensauffälligkeiten anders zu erklären“, sagte Wolfgang Jörg (SPD), Vorsitzender des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend im Düsseldorfer Landtag. Beispielsweise Beschäftigte in Jugendamt, Schule, Kita, Jugendzentrum. Auch bei den dramatischen bekanntgewordenen Missbrauchsfällen von Lügde, Bergisch-Gladbach und Münster hätten Institutionen oft lange Kontakt zu den Familien gehabt, so Jörg, „und niemand hat etwas mitbekommen. Das ist eine ganz erschreckende Erkenntnislage“.

Die SPD leitet daraus jetzt politische Forderungen – beziehungsweise, für die Fall ihres Sieges bei der Landtagswahl – Versprechen ab. Sie will, dass das Wissen um mögliche Hinweise auf Kindesmissbrauch für eine Vielzahl von Berufen zum verpflichtenden Ausbildungs- und gegebenenfalls Fortbildungsinhalt wird. So will sie die Ausbildungs- und Prüfungsordnungen für Beschäftigte in Schulen und Kitas entsprechend anpassen, ebenso das Landesgesetz für die Bereiche „Soziale Arbeit“, Kindheits- und Heilpädagogik. Für Personal in der Justiz – Richterinnen, Staatsanwälte, Polizeibeamte – sollen Inhalte über den richtigen Umgang mit mutmaßlichen Opfern in den Aus- und Fortbildungskanon integriert werden. Zum Beispiel, damit Kinder nicht durch die Art der Befragung zusätzlich belastet würden. Außerdem will die SPD einen „Betroffenenrat“ in NRW ins Leben rufen und auf Ebene der Regierung einen Beauftragten für Kinderschutz installieren.

Unterstützung für all das gibt es von den Grünen im Landtag. Sie stellen ähnliche Forderungen auf und regen außerdem an, dass es „lokale Kinderschutznetzwerke“ geben sollte, in die Vertreter von Polizei, Justiz, Schule, Kita und Gesundheitswesen verpflichtend einbezogen werden, so die Fraktionschefin Josefine Paul.

All das wären zusätzliche Maßnahmen, die jene Schritte ergänzen würden, die bereits getan wurden. Denn aus den umfangreichen Missbrauchs-Ermittlungen sind in NRW bereits eine Reihe von Konsequenzen gezogen worden. So hat die schwarz-gelbe Landesregierung massiv in den Aufbau von Personal und technischer Ausstattung für die Strafverfolgung investiert. Sie sieht Nordrhein-Westfalen damit im bundesweiten Vergleich in einer Vorreiterrolle. Zudem setzt ein neues Kinderschutzgesetz landesweite Standards für die Arbeit der Jugendämter.