Geiselnahme in JVA Münster : Erschossener Geiselnehmer galt als gefährlich

Münster Der bei einer Geiselnahme in der Justizvollzugsanstalt Münster erschossene Geiselnehmer unterlag besonderen Sicherheitsmaßnahmen, weil er bereits zuvor JVA-Mitarbeiter bedroht hatte. Zur Geiselnahme benutzte er ein selbstgebautes Schnitt- oder Stichwerkzeug.

Der bei einer Geiselnahme in der JVA Münster von der Polizei erschossene Häftling hat bereits in der Vergangenheit Beamte in dem Gefängnis bedroht. Er unterlag daher besonderen Sicherungsmaßnahmen, wie aus einem Bericht des nordrhein-westfälischen Justizministers an den Rechtsausschuss des Landtags hervorgeht. Demnach war 40-Jährige extra in einem Haftraum mit einer Doppeltür untergebracht, das Öffnen und Betreten seines Haftraums war nur in Anwesenheit von mit mindestens zwei Bediensteten erlaubt. Dennoch konnte der Häftling am Freitag eine 29 Jahre alte Auszubildende in seine Gewalt bringen, als das Frühstück kam.