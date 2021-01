Kameras am Hauptbahnhof : Kölner Polizei prüft Beschwerde gegen Videoüberwachung-Verbot

Köln Die Kölner Polizei muss die Videoüberwachung des Breslauer Platzes am Hauptbahnhof vorerst einstellen. Ein Gericht urteilte: Der Platz ist kein Kriminalitäts-Hotspot mehr. Dabei konnte erst am Montag ein mutmaßlicher Brandstifter mit Hilfe der Kameras identifiziert werden.

Das Kölner Verwaltungsgericht hat dem Eilantrag eines Mannes stattgegeben und entschieden, dass die Polizei die Videoüberwachung am Breslauer Platz vorerst einstellen muss. Dies teilte das Gericht am Dienstag mit. Mehrere Kameras überwachen den Platz hinter dem Hauptbahnhof seit 2019. Die Videoüberwachung in der Kölner Innenstadt war damals erweitert worden, nachdem in Folge der Silvesternacht 2015/2016 bereits Kameras vor dem Hauptbahnhof, am Dom und auf den Kölner Ringen installiert worden waren – alles Orte, die die Polizei als Kriminalitätsschwerpunkte eingestuft hatte.