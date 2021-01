Wolfsfamilie am Niederrhein : Schäfer scheitert mit Eilantrag auf Abschuss von Wölfin „Gloria“

Wolfsfamilie am Niederrhein

Ein Wolf - hier ein Exemplar in einem Wildpark Foto: dpa/Alexander Heinl

Niederrhein Ein Schäfer wollte den Kreis Wesel im Eilverfahren dazu verpflichten lassen, den Abschuss von Niederrhein-Wölfin „Gloria“ zu genehmigen. Das Verwaltungsgericht ist der Ansicht, dass die Nachteile, die dem Schäfer drohten, nicht so schwerwiegend seien, dass ein normales Klageverfahrens unzumutbar wäre.

Das Gericht ist aber der Auffassung, dass das die Entscheidung vorwegnehmen würde, die im Klageverfahren in der Sache erst noch treffen ist. Eine solche Anordnung könne daher nur dann ausgesprochen werden, wenn dem Schäfer ein Abwarten der gerichtlichen Entscheidung in der Angelegenheit schlechthin unzumutbar wäre. Dies könne jedoch nicht festgestellt werden.

Zwar sei er durch die nicht auszuschließende wiederholte Verletzung von Privateigentum in Gestalt weiterer Risse seiner Tiere durch die Wölfin nachteilig betroffen. „Gegenüber diesem Nachteil seien im Eilverfahren aber das gewichtige und im öffentlichen Interesse liegende Rechtsgut des Schutzes einer besonders und streng geschützten Art sowie das im nationalen und europäischen Recht verankerte grundsätzliche Tötungsverbot vorrangig.“

Eine mündlichen Verhandlung in diesem Verfahren will die Kammer im zweiten Quartal dieses Jahres durchführen. Gegen die Entscheidung im Eilverfahren kann Beschwerde vor dem Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen in Münster erhoben werden.