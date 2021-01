Kirche in Dinslaken : Vincentius feiert Präsenzgottesdienste

Dinslaken Ab 16. Januar trifft sich die katholische Pfarrgemeinde wieder in der Kirche – mit den bekannten Corona-Auflagen. Dem Beschluss gingen laut Aussage der Gemeinde intensive Beratungen voraus.

Nachdem kurz vor Weihnachten entschieden wurde, wegen einer Inzidenz-Zahl in Dinslaken von über 220 alle Präsenz-Gottesdienste abzusagen, haben das Seelsorgeteam und der Krisenstab der Kirchengemeinde St. Vincentius nun beschlossen, die Gottesdienstordnung wieder in Kraft zu setzen. Dem Beschluss gingen laut Aussage der Gemeinde intensive Beratungen voraus.

Präsenzgottesdienste sind nun weiterhin mit den bekannten Auflagen möglich, das heißt Handdesinfektion, Tragen von Mund-Nasen-Schutz, Abstandsregelung, Begrenzung der Anzahl der Mitfeiernden, Adresserfassung zum Zwecke der Kontaktnachverfolgung sowie Verzicht auf Gemeindegesang. Bei der Entscheidung in Dinslaken spielte auch eine Rolle, dass am Weihnachtsfest die Situation schwer einzuschätzen war und ein - dem Fest geschuldeter Run – die ordnungsmäßige Durchführung der Gottesdienste in Frage gestellt hätte. Die Gottesdienste an den „normalen“ Sonntagen hätten aber gezeigt, dass die Kirchen nur selten an ihre Kapazitätsgrenze kommen würden. So scheint es leichter möglich, das Hygienekonzept auch einzuhalten.