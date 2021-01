Polizei Dinslaken sucht Mercedes-Fahrer : Frau fährt falsch in Kreisverkehr und rammt zwei Autos

Dinslaken Weil sie einem entgegenkommenden Auto ausweichen wollte, rammte eine 19 Jahre alte Pkw-Fahrerin in der Nacht zu Freitag in Hiesfeld zwei parkende Autos.

Die Polizei sucht einen Autofahrer als Zeugen, um einen ungewöhnlichen Unfall aufzuklären. Eine 19-jährige Autofahrerin war am Freitag gegen 1.15 Uhr mit einem grauen Peugeot auf der Kirchstraße unterwegs. Dort fuhr sie entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in den Kreisverkehr ein. Direkt an der ersten Ausfahrt ist sie nach links in die Heistermannstraße eingebogen. Dort kam ihr ein schwarzer Mercedes entgegen. Diesem Wagen versuchte die Frau nach rechts auszuweichen und beschädigte dabei zwei Autos am Straßenrand.