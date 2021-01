Überfall in Münster : Polizei sucht nach Apotheken-Räubern mit goldener Pistole

Münster Eine Fahndung der Polizei in Münster erinnert an den James-Bond-Film „Der Mann mit dem goldenen Colt“: Nach einem Überfall auf eine Apotheke suchen die Ermittler zwei Räuber, die mit einem Küchenmesser und einer goldenen Pistole bewaffnet waren.

Nach einem bewaffneten Überfall auf eine Apotheke am Montag gegen 18.25 Uhr am Clemens-August-Platz sucht die Polizei Zeugen.

Die Täter mit Mundschutz bedrohten am Montagabend die Angestellten und forderten Bargeld. „Mit den Tageseinnahmen und mehreren Münzrollen im vierstelligen Eurobereich flüchteten die Unbekannten anschließend in unbekannte Richtung“, so die Polizei am Dienstag.